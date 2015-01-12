Жителям Петербурга объяснили, что делать при встрече с диким кабаном

Если произошло столкновение с диким животным, рекомендуется соблюдать дистанцию и воздерживаться от попыток покормить его.

Кабаны, обитающие на территории Петербурга, не представляют отдельную популяцию, а входят в общую группу, распространённую также в Ленинградской области, сообщили в комитете по природопользованию города.

Причины появления кабанов в черте города связаны с наличием пищевых источников: оставленный неубранным урожай, незагражденные частные владения и нелегальные кормушки, способные привлечь животных ближе к жилью.

Если произошло столкновение с диким животным, рекомендуется соблюдать дистанцию и воздерживаться от попыток покормить его. Агрессивное поведение кабана требует немедленного уведомления правоохранительных органов. Для предотвращения визитов кабанов следует своевременно собирать урожаи, избегать хранения еды вне помещений, устанавливать ограждения вокруг земельных участков и исключить создание условий для кормления диких животных.

Совместно с Всероссийским НИИ охотничьего хозяйства и звероводства имени проф. Б.М. Житкова и дирекцией особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга Комитет занимается разработкой стратегии по ловле и возврату кабанов обратно в их природные ареалы обитания.

Фото: Комитета по природопользованию Петербурга