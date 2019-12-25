От гриппа привились свыше 500 тыс. жителей Петербурга

В 2025 году число вакцинированных планируется увеличить.

Губернатор Александр Беглов в рамках встречи в Кронштадте с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой сообщил о том, что вакцинация от гриппа охватывает почти две трети петербуржцев.

Петербург и Ленобласть составляют одну агломерацию, в которой проживают 7,5 млн человек. Между городом и областью сложилась постоянная ежедневная миграция. Объединение двух управлений было необходимо для контроля эпидемической ситуации и оперативного решения вопросов борьбы с распространением инфекций. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В 14 районах уже организована работа 40 передвижных прививочных пунктов, прививки поставили свыше 500 тыс. горожан.

