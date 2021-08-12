  1. Главная
За неделю в Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 86,3%
Сегодня, 15:59
В городе привились против болезни 584 тыс. человек (204 тыс. детей).

В Петербурге за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 86,3%, а в Ленобласти – на 31%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. 

В городе привились против болезни 584 тыс. человек (204 тыс. детей). Среди районов лидируют Курортный (16,85%), Колпинский (12,61%) и Красногвардейский (12,4%). В области прививки поставили 83,1 тыс. жителей, в том числе – 28 тыс. несовершеннолетних. О своем здоровье больше остальных позаботились ленинградцы из Кировского (8,78%), Ломоносовского (8,42%) и Лужского (5,31%) районов. 

Ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями и прививочной кампании находится на контроле Межрегионального управления. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что клещевой боррелиоз обнаружили у 23 петербуржцев за неделю. 

Фото: Piter.TV 

