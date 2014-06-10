  1. Главная
Клещевой боррелиоз обнаружили у 23 петербуржцев за неделю
Сегодня, 16:29
Больше всего этих насекомых в Курортном (31), Выборгском (20) и Приморском (11) районах.

В период с 4 по 10 сентября в Петербурге и Ленобласти от укусов клещей пострадали более 1,1 тыс. человек. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре. 

В городе по поводу присасывания насекомых в больницы обратились 885 жителей, в их числе 103 ребенка. Клещей больше всего в Курортном (31), Выборгском (20) и Приморском (11) районах. Энцефалит обнаружили у малолетнего, также зарегистрировали 23 случая боррелиоза (пять у детей). 

В области оказалось 309 пострадавших, среди них 43 ребенка. В Приозерском районе клещи покусали 97 человек, в Выборгском – 93 жителя, во Всеволожском – 66 человек. Зафиксировали восемь случаев заболевания боррелиозом. 

