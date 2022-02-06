Вакцинация от гриппа охватит 3,2 млн петербуржцев

В число вошли 500 тыс. детей и 12 тыс. беременных женщин.

Вице-губернатор Олег Эргашев и чиновники Смольного обсудили готовность Петербурга к прививочной кампании, которая стартует 28 августа и продлится до декабря этого года. Об этом стало известно сегодня, 18 августа.

В 2023-м вакцинация от гриппа охватит 3,2 млн человек. В число вошли 500 тыс. детей и 12 тыс. беременных женщин. Людям из группы риска уделят особое внимание.

В соответствии с постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации в этом году общей иммунизацией от гриппа должно быть охвачено не менее 60% населения города, в том числе не менее 75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных в Национальным календаре. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

Напомним, что на фармбазу Северной столицы доставлена партия вакцины от гриппа "Ультрикс квадри" для детей. К сентябрю появится "Совигрипп".

Ранее мы рассказывали о том, что Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о приближении сезона гриппа.

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