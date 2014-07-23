Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о приближении сезона гриппа

Несмотря на то, что сезон болезни начинается в ноябре-декабре, готовится к нему нужно задолго до этого.

Приближающаяся осень сулит сезонный подъём заболеваемости респираторными заболеваниями, в частности, эпидемию гриппа. О том, как подготовиться к сезонному явлению, рассказала пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что грипп обладает высокой заразностью, и протекает тяжелее остальных инфекций: нередко у больных проявляются осложнения. Несмотря на то, что сезон болезни начинается в ноябре-декабре, готовится к нему нужно задолго до этого. Самый надёжным способом является вакцинация. В 2023 году в рамках прививочной кампании планируется привить не менее 60% населения Северной столицы. В группе риска находятся 75% горожан.

Населению города в качестве профилактических мер рекомендуется регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептиками, а также стараться не трогать лицо руками. При проявлении симптомов обязательно оставаться дома, либо появляться в общественных местах только в маске.

Ранее мпроверка питьевой воды в Петербурге показала, что лишь 1% образцов не соответствует санитарным нормам.

Фото: Piter.TV