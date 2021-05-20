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Проверка питьевой воды в Петербурге показала, что лишь 1% образцов не соответствует санитарным нормам
Сегодня, 20:22
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Проверка питьевой воды в Петербурге показала, что лишь 1% образцов не соответствует санитарным нормам

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Причиной загрязненный воды является изношенность водопроводных сетей.

В Петербурге проверили питьевую воду  по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Лишь 0,9% образцов оказался не соответствующим санитарным нормам. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора в среду, 16 августа.

Кроме того, в ведомстве отметили, что причиной загрязненной воды является изношенность водопроводных сетей. Вода в таких случаях содержит повышенное железо, она имеет цвет и мутность.

Ранее на Piter.TV: петербургский Роспотребнадзор дал советы по адаптации ребенка к школе.

Фото: Pxhere

Теги: новости роспотребнадзора, чистая питьевая вода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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