Люди собираются на панихиду у мемориала на месте трагедии в "Крокусе"

На месте работают волонтеры.

Сегодня, 30 апреля, люди собрались на панихиду у мемориала на месте трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает "РИА Новости".

На месте работают волонтеры. Около концертного зала пройдет панихида по погибшим в сороковой день после теракта. Возложить цветы к месту происшествия уже приехали представители Российского футбольного союза и студенты Российской таможенной академии.

Напомним, 22 марта в Красногорске группа террористов ворвалась в "Крокус Сити Холл". Несколько мужчин расстреливали людей в упор и подожгли концертный зал. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек. По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которых в СК назвали непосредственными исполнителями теракта.

Ранее Краснов после теракта в "Крокусе" предложил ввести единые требования защиты таких объектов.

Видео: Telegram / РИА Новости