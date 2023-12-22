Краснов после теракта в "Крокусе" предложил ввести единые требования защиты таких объектов

Генпрокуратура прокомментировал теракт, произошедший в Красногорске месяц назад.

Генеральная прокуратура России после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" считает необходимым ввести на территории страны единые требования антитеррористической защиты объектов с массовым пребыванием людей. Соответствующее заявление сделал Игорь Краснов на правительственном часе в верхней палате парламента, организованном в ходе пленарного заседания от 24 апреля. Гость зачитал законодателям из Совета Федерации ежегодный доклад о состоянии законности и правопорядка. В настоящее время специалисты надзорного ведомства проводят проверки и изучают бумажные отчеты, обследуют объекты. Игорь Краснов отметил, что такие оперативные мероприятия не должны мешать работе бизнеса и обычным гражданам.

Трагедия отозвалась личной болью у россиян, вызвала настоящий шок для всего цивилизованного мира. Полную оценку еще предстоит дать, но уже сейчас можно сказать, что масштаб теракта показал необходимость пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

В генпрокуратуре напомнили, что вне зависимости от форм собственности в России требуется установление единых требований к антитеррористической защищенности и паспортам категорируемых объектов. Игорь Краснов также призвал политиков ужесточить административную ответственность вплоть до приостановления деятельности за несвоевременное их обновление.

Генпрокурор РФ пообещал добиться, чтобы списываемые регионам кредиты не шли на банкеты.

Фото и видео: Совет Федерации