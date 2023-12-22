Генпрокурор РФ пообещал добиться, чтобы списываемые регионам кредиты не шли на банкеты

Игорь Краснов напомнил о необходимости направления средств на развитие территорий.

Генеральная прокуратура России проконтролирует, чтобы списываемые федеральным правительством регионам по инициативе президента Владимира Путина кредиты шли на инвестиции и развитие инфраструктуры, а не на премии, банкеты и машины для местных чиновников. Соответствующее заявление сделал Игорь Краснов на правительственном часе в верхней палате парламента, организованном в ходе пленарного заседания от 24 апреля. Гость зачитал законодателям из Совета Федерации ежегодный доклад о состоянии законности и правопорядка.

Под нашим контролем остается целевое использование средств бюджетных кредитов, списанных во исполнение поручения президента. Будем добиваться, чтобы деньги регионами направлялись на инвестиции и создание современной инфраструктуры, а не на премии, банкеты и закупку машин для чиновников. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Государственный служащий напомнил о новых должностных полномочиях прокуратуры по оспариванию сделок в судебных инстанциях. В результате специалистами уже была пресечена легализация 46 миллиардов рублей, а также блокирован вывод активов почти на семь миллиардов рублей.

Краснов: вмешательство Генпрокуратуры сняло административные барьеры для экспорта зерна.

Фото и видео: Совет Федерации