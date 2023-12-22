Краснов: вмешательство Генпрокуратуры сняло административные барьеры для экспорта зерна

Генпрокуратура РФ рассказала об упрощении логистических цепочек поставок.

Вмешательство Генеральной прокуратуры России позволило снять административные барьеры для российских экспортеров зерна. С таким сообщением Игорь Краснов выступил на правительственном часе в верхней палате парламента, организованной в ходе пленарного заседания от 24 апреля. Гость зачитал политикам ежегодный доклад о состоянии законности и правопорядка.

Многие насущные проблемы поднимаются при моих личных встречах с представителями бизнес-сообщества. Например, в ходе такого общения за круглым столом предприниматель рассказал о важности строительства сухих доков по перевалке зерна и об административных барьерах, усложняющих его перевозку по железной дороге. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

По инициативе надзорного ведомства, сотрудниками Россельхознадзора была внедрена практика выдачи единого документа на экспорт данной продукции на весь железнодорожный состав, а не на каждый вагон по отдельности. Это решение в разы сократило сроки оформления грузов и затраты, а также увеличило скорость и объемы проведения внешнеторговых сделок. В свою очередь это упростило логистические процессы по сравнению с теми поставками, которые осуществляются морским путем.

Краснов: неправильная работа камер видеофиксации нарушений ПДД ведет к штрафам невиновных.

Фото и видео: Совет Федерации