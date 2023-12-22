Краснов: неправильная работа камер видеофиксации нарушений ПДД ведет к штрафам невиновных

Генпрокурор РФ рассказал о работе по предотвращению преступлений на дорогах.

Генеральная прокуратура России продолжит контролировать применение комплексов фото- и видеофиксаций автомобильных и нарушений на дорогах, ненадлежащая работа которых приводит к наказанию невиновных лиц и ухода от ответственности нарушителей. С такой инициативой Игорь Краснов выступил на правительственном часе в верхней палате парламента, организованной в ходе пленарного заседания от 24 апреля. Гость зачитал политикам ежегодный доклад о состоянии законности и правопорядка.

Только в Саратовской области отменено почти 2 тыс. незаконных административных постановлений, при этом из-за некачественных фотоматериалов порядка 3 тысяч недобросовестных водителей наказания избежали. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Эксперт уточнил политикам, что ранее Генпрокуратура страны добилась законодательного установления требований к размещению автоматических комплексов. В скором времени специалисты намерены проверить функционирование таких "новелл" на практике.

Краснов предложил закрепить обязанность застройщиков жилья создавать парковочные места.

Фото и видео: Совет Федерации