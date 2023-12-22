Краснов предложил закрепить обязанность застройщиков жилья создавать парковочные места

Генпрокурор РФ рассказал о проведенной проверке по поручению президента РФ.

Российский генеральный прокурор Игорь Краснов предложил законодателям страны нормативно закрепить обязанность застройщиков жилья создавать парковочные места во дворах. С такой инициативой государственный служащий выступил на правительственном часе в верхней палате парламента, организованной в ходе пленарного заседания от 24 апреля. Гость зачитал политикам ежегодный доклад о состоянии законности и правопорядка. Он напомнил о том, что по поручению главы государства Владимира Путина прокурорами дана оценка организации и осуществлению парковочной деятельности.

В большинстве субъектов эти вопросы оставались неурегулированными, что влекло массовое ущемление интересов автовладельцев, прежде всего инвалидов. Выявили множественные случаи уклонения застройщиков. В результате во многих регионах машинами заставлены газоны, детские площадки и тротуары. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Игорь Краснов отметил, что говорит о необходимости установления специальных нормативов на федеральном уровне, в том числе с учетом потребностей инвалидов. Эта проблема поставлена перед председателем правительства страны.

Генпрокурор пообещал привлечь к ответу виновных в масштабном ущербе от паводка.

Фото и видео: Совет Федерации