В Совете Федерации уверены, что лидер Украины не избежит наказания за преступления.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сейчас совместно с европейскими партнерами придумывает конструкцию, которая позволила бы ему избежать уголовной ответственности за преступления Вооруженных сил Украины. Однако в конечном итоге политику придется ответить по международному праву. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев. Парламентарий из нижней палаты заметил, что соседнее государство при Владимире Зеленским превратилось в террористическое. Речь идет о том, что за последние годы ВСУ совершили "огромное количество военных преступлений".

С моей точки зрения, он пытается сейчас договориться... что взамен на какие-то подвижки в его нынешней позиции, - а она на внешнем контуре представляется безоговорочной, неподлежащей каким бы то ни было разменам, - что будущие размены ему позволят, во-первых, уйти с сохранением лица, и, во-вторых, избежать ответственности за то, что он натворил на посту президента. Константин Косачев, сенатор

В Совете Федерации полагают, что такие шансы для Владимира Зеленского минимальны.

Косачев: из меморандума США и Ирана рано делать выводы о победе.

Фото: Piter.tv