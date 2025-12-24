Косачев: из меморандума США и Ирана рано делать выводы о победе

Парламентарий из верхней палаты заметил, что самые важные вопросы по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке остаются открытыми.

России пока что рано делать выводы из подписанного между вашингтонской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе и иранским руководством меморандума о взаимопонимании, так как документ был подогнан к определенной дате и стороны молча согласились вынести за скобки все спорные вопросы еще на 60 дней. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев.

Документ, который был подогнан к определенной дате - ко дню рождения американского президента, и стороны молчаливо согласились все спорные вопросы, по-настоящему спорные, там, где идет радикальное столкновение позиций сторон, - их вынести за скобки в этот 60-дневный период. Константин Косачев, сенатор

Сенатор добавил, что на текущий момент мировому сообществу все еще неизвестно, какими будут окончательные договоренности между США и Ираном, в том числе по эксплуатации акватории Ормузского пролива, обращению с ядерным топливом и остальным стратегически важным вопросам. Остается большое количество нерешенных вопросов между переговорщиками. При этом в Москве видят ситуацию "не очень здоровой" для Белого дома. Речь идет о том, что США не смогли достичь собственных целей на Ближнем Востоке.

Косачев: Евросоюз нельзя пускать за стол переговоров по Украине.

Фото: Piter.tv