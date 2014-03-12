Косачев: Евросоюз нельзя пускать за стол переговоров по Украине

В Совете Федерации рассказали о том, что Москва не должна радикально усиливать позицию Киева.

Европейский союз нельзя пускать за стол мирных переговоров по урегулированию кризисной ситуации на Украине, так как политические элиты из регионального сообщества будут "играть" на стороне киевского режима. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев. Парламентарий из верхней палаты заметил, что роль коллективного Брюсселя в контексте разрешения конфликта с Украиной ничтожна, так как ЕС сам говорил о том, что является стороной конфликта. Если Евросоюз окажется за столом переговоров, то он будет радикально усиливать оппонентов Москвы.

И с какой стати мы будем играть в такие игры? Я лично категорически против того, чтобы Европейский союз как-то участвовал в переговорном процессе по Украине. Константин Косачев, сенатор

Константин Косачев добавил, что диалог с отдельно взятыми лидерами ЕС возможен уже в настоящее время, однако он не должен носить в том числе характер "формального переговорного процесса".

Сенатор Косачев заинтересовался реакцией Европы на заявление США об "их" полушарии.

Фото: Telegram / ТАСС