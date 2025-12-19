Сенатор Косачев заинтересовался реакцией Европы на заявление США об "их" полушарии

Российский парламентарий задался вопросом, как на это отреагируют бывшие колониальные державы Европы.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал недавнее заявление Госдепартамента США, объявившего Западное полушарие исключительно зоной интересов Вашингтона. По мнению сенатора, оно интересно не только с правовой точки зрения, но и с точки зрения возможной реакции европейских держав.

Госдеп США на официальном сайте официально объявил западное полушарие "нашим", то есть исключительно американским. Помимо кричащего противоречия со всеми возможными и невозможными нормами и правилами, возникает вопрос: а как к этому отнесутся бывшие колониальные державы из Европы, на языках которых говорит подавляющее большинство государств западного полушария? Любопытно будет последить за комментариями на официальных сайтах министерств иностранных дел европейских стран. Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор отметил, что такие страны, как Великобритания, Испания, Португалия, Франция и Германия, в силу исторических, культурных и языковых причин имеют с государствами региона свои, "не менее особые" связи и традиционные сферы влияния.

Заявление Госдепартамента США, сделанное на фоне операции против Венесуэлы, было воспринято как официальное подтверждение обновлённой "доктрины Монро" (или, как её называет Дональд Трамп, "Донро"), закрепляющей односторонние претензии США на доминирование в регионе.

Фото: Telegram / Косачев Константин