  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамп обсуждает ужесточение санкций США против РФ
Сегодня, 13:33
84
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Трамп обсуждает ужесточение санкций США против РФ

0 0

Администрация продолжает активный диалог с парламентариями по широкому спектру вопросов внутренней и внешней политики.

Президент США Дональд Трамп открыто высказался о готовности рассмотреть вариант усиления экономических мер в отношении России, сообщает ТАСС.

Комментируя общение с конгрессменом Линдси Грэмом* (внесен в список террористов и экстремистов), Трамп заметил, что санкции — единственное, о чём он с ним общается, кроме законопроектов.

Это признание прозвучало в эксклюзивном интервью репортёрам на борту самолета, доставившего главу государства обратно из Флориды, где он отдыхал в праздничные дни. Подтверждается, что администрация продолжает активный диалог с парламентариями по широкому спектру вопросов внутренней и внешней политики.

Ранее мы сообщили о том, что Трамп не верит в атаку ВСУ на резиденцию Путина.

Фото: YouTube / The White House

* Внесен в список террористов и экстремистов

Теги: дональд трамп, мировые новости
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии