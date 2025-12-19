Администрация продолжает активный диалог с парламентариями по широкому спектру вопросов внутренней и внешней политики.

Президент США Дональд Трамп открыто высказался о готовности рассмотреть вариант усиления экономических мер в отношении России, сообщает ТАСС.

Комментируя общение с конгрессменом Линдси Грэмом* (внесен в список террористов и экстремистов), Трамп заметил, что санкции — единственное, о чём он с ним общается, кроме законопроектов.

Это признание прозвучало в эксклюзивном интервью репортёрам на борту самолета, доставившего главу государства обратно из Флориды, где он отдыхал в праздничные дни. Подтверждается, что администрация продолжает активный диалог с парламентариями по широкому спектру вопросов внутренней и внешней политики.

* Внесен в список террористов и экстремистов