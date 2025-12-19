Дональд Трамп выразил сомнения относительно заявленной украинской атаки беспилотников на российскую резиденцию Владимира Путина, комментируя ситуацию, приведенную РИА Новости.
Американский лидер отметил, что не доверяет сообщениям о произошедшем инциденте в Новгородской области, подчеркнув отсутствие доказательств нападения.
Я не верю, что этот удар действительно произошел. Там неподалеку что-то случилось, но это не имеет к этому никакого отношения… Он сказал, что его дом подвергся атаке. Теперь мы не верим, что это произошло, когда у нас появилась возможность это проверить.
Дональд Трамп, президент США
Напомим, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал общественность о попытке атаки украинского режима на резиденцию президента РФ в ночь на 29 декабря, утверждая участие 91 беспилотника, успешно нейтрализованного российскими системами обороны.
До этого инцидента Трамп публично предупреждал исполняющего обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, призывая её действовать разумно и намекая на возможные последствия в случае отказа от сотрудничества.
Ранее сенатор Клишас заявил, что США отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария.
