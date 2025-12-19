Американский лидер отметил, что не доверяет сообщениям о произошедшем инциденте в Новгородской области, подчеркнув отсутствие доказательств нападения.

Дональд Трамп выразил сомнения относительно заявленной украинской атаки беспилотников на российскую резиденцию Владимира Путина, комментируя ситуацию, приведенную РИА Новости.

Американский лидер отметил, что не доверяет сообщениям о произошедшем инциденте в Новгородской области, подчеркнув отсутствие доказательств нападения.

Я не верю, что этот удар действительно произошел. Там неподалеку что-то случилось, но это не имеет к этому никакого отношения… Он сказал, что его дом подвергся атаке. Теперь мы не верим, что это произошло, когда у нас появилась возможность это проверить. Дональд Трамп, президент США

Напомим, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал общественность о попытке атаки украинского режима на резиденцию президента РФ в ночь на 29 декабря, утверждая участие 91 беспилотника, успешно нейтрализованного российскими системами обороны.

До этого инцидента Трамп публично предупреждал исполняющего обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, призывая её действовать разумно и намекая на возможные последствия в случае отказа от сотрудничества.

Ранее сенатор Клишас заявил, что США отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария.

Фото: YouTube / The White House