Сенатор Клишас заявил, что США отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария

Политик прокомментировал заявление президента США Трампа о "Донро".

Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что Соединённые Штаты, объявив о новой внешнеполитической доктрине, по сути отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа.

Очень содержательное общение Трампа с журналистами. США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария. Европейским вассалам приготовиться. Андрей Клишас, сенатор, глава комитета СФ по конституционному законодательству

Поводом для такого заявления послужили слова Трампа на фоне военной операции против Венесуэлы. Американский президент призвал не забывать о "доктрине Монро", которая исторически провозглашала американский континент зоной исключительного влияния США. Далее Трамп заявил, что эту доктрину теперь называют "Донро" (Donro, от Donald Trump), поскольку его администрация, по его словам, превзошла цели старой концепции и обеспечила беспрецедентное лидерство США в регионе.

