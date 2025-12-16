Эксперт Журавлев: звонок Путина Трампу – это сигнал Западу и Украине

Однако политолог признает, что практического прорыва от беседы ждать не стоит.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого поздравил его с 80-летием. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Политический эксперт Дмитрий Журавлев прокомментировал беседу для "Вечернего Санкт-Петербурга". По его мнению, хотя Владимир Путин позвонил Дональду Трампу 14 июня формально с поздравлениями по случаю 80-летия, этот жест имеет глубокое дипломатическое значение.

Журавлев подчеркивает, что сам факт звонка сигнализирует о том, что отношения Москвы и Вашингтона не находятся в тупике и не настолько плохи, чтобы невозможно было такой звонок осуществить.

Эксперт отмечает, что личная химия между лидерами после встречи в Анкоридже переживает ренессанс, однако перевод этого взаимопонимания в реальные политические решения остается под вопросом из-за изоляции Трампа внутри американских элит. Ключевым вопросом повестки политолог называет ситуацию на Украине, которая важна для обеих сторон, но признает, что практического прорыва от беседы ждать не стоит.

Тем не менее, собеседник издания выделяет важный психологический аспект. Даже если прямого влияния на Киев не будет, сам факт того, что отношения Америки и России не являются враждебными, будет существенно влиять и на позицию Украины, уверен Журавлев.

По словам Журавлева, это разрушает миф о едином антироссийском фронте Запада, что уже меняет расклад сил на международной арене. Однако он предостерегает от излишних ожиданий, так как для Европы и нынешней украинской власти выразителем позиции США остаются оппоненты Трампа, а влияние такого диалога пока ограничено.

Ранее политолог раскрыл неожиданную причину нервной реакции Трампа на удары Израиля и Ирана.

Фото: официальный сайт президента России