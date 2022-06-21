ЕАЭС может расширить число стран-наблюдателей: мнение экспертов

Помимо Никарагуа, Венесуэлы и Кубы, в числе кандидатов Египет и Тунис.

Россия обсуждает скорое расширение ЕАЭС на уровне наблюдателей. Как пишет Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на "Известия", помимо Никарагуа, Венесуэлы и Кубы, в числе кандидатов Египет и Тунис. Параллельно прорабатывается вопрос свободной торговли с Пакистаном.

В этой новости авторы поста усматривают практические шаги от российской дипломатии с целью создать альтернативные торговые цепочки в обход западных рынков. Для России эти страны интересны по-разному. Египет и Тунис являются логистическими узлами на стыке Европы, Ближнего Востока и Африки. Пакистан же представляет рынок в 240 млн человек, которому нужны удобрения, продовольствие и металлургия, подчеркнули телеграмеры.

У ЕАЭС уже есть опыт с Ираном и ОАЭ, и пакистанский трек выглядит логичным продолжением диверсификации экспорта. Однако есть и риски: они лежат в плоскости экономической нестабильности потенциальных партнеров и долгий срок окупаемости таких соглашений. Статус наблюдателя скорее политический жест, чем экономический прорыв. Реальная выгода появится с полноценными зонами свободной торговли. Только заключение таких соглашений процесс сложный. Поэтому стоит воспринимать расширение ЕАЭС как бег на длинную дистанцию. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Россия и Сирия подписали меморандум о реорганизации военных объектов в Хмеймиме и Тартусе.

Фото: Piter.TV