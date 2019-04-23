Пушков высмеял слова Вайкуле о защите Латвии от России

В Совете Федерации оценили готовность певицы стоять с оружием в руках.

Председатель профильной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал через социальные сети заявление певицы Лаймы Вайкуле о готовности взять в руки автомат для вооруженных действий против нашей страны. Соответствующий комментарий российский парламентарий из верхней палаты сделал через собственный аккаунт в мессенджере Telegram. Он оценил высказывание прибалтийской артистки в интервью для немецкого издания Deutsche Welle* (признана на территории России СМИ-иностранным агентом) о том, что она готова "воевать с россиянами". В ходе беседы с исполнительницей СМИ задали ей вопрос о том, что она будет делать в том случае, если Москва решит напасть на Ригу. В Совете Федерации иронично отнеслись к таким словам.

Латвия спасена. Алексей Пушков, сенатор

Пушков: Запад переходит к новой фазе войны против России.

Фото: Telegram / Алексей Пушков