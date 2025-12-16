Сенатор объяснил, для чего недружественные страны предпринимают опасные шаги против безопасности России.

Страны коллективного Запада переходят к новой фазе войны против России. Сейчас это решение проявляется в том числе в снабжении Украины дальнобойными ракетами и предоставлении киевскоиму режиму собственного воздушного пространства для нанесения ударов по российской территории. Соответствующий комментарий в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Политик уточнил, что в последнее время грань между "опосредованной войной" с Россией стран НАТО, прежде всего европейских государств, и прямым вооруженным противостоянием начинает стираться.

Непрекращающиеся поставки американского оружия через структуры НАТО и ЕС, игнорирование или замалчивание преступлений киевского режима против гражданского населения на территории России... все это говорит о переходе Запада к новой фазе войны против России, которая уже носит смешанный характер и находится на самой грани. Алексей Пушков, сенатор

Пушков уверен, что Ирану не смогут помешать возродить ядерную программу.

Фото: Piter.tv