В СФ России рассказали о том, что Иран демонстрирует миру национальный характер силового потенциала.

Иран, после американо-израильских попыток уничтожить его ядерную программу, будет стремиться к ее восстановлению и дальнейшему развитию. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Парламентарий из верхней палаты отметил, что помешать этому процессу Вашингтон или еврейское государство вряд ли смогут. Законодатель уточнил, что несмотря на многолетнее санкционное давление, власти в Тегеране смогли не только развить ракетные технологии и накопить в стране значительные запасы обогащенного урана, но также обеспечить себе такой потенциал сопротивляемости, который "гипердержава" со столицей в Вашингтоне никак не может преодолеть.

"Если Иран преодолеет нынешний кризис, то его контроль над Ормузским проливом может превратиться в постоянную черту существования этого региона. Безусловно, Тегеран задействует и свой нефтяной ресурс. Благодаря всему этому Иран потенциально может стать одной из сверхдержав в новом многополярном мире. Алексей Пушков, сенатор

Пушков: США подорвали собственные санкции против России.

Alexey Pushkov