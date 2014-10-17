Сенатор объяснил, что проблемы с энергопоставками через Ормузский против скажется на желании ряда сотрудничать с Москвой.

Американская администрация при президенте-еспубликанце Дональде Трампе сделала все возможное для того, чтобы транзит нефти и сжиженного природного газа через Ормузский пролив прекратился. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Парламентарий из верхней палаты отметил, что такие шаги со стороны Белого дома фактически подорвали эффективность введенных ими же самими ограничений и запретов в отношении российского энергетического экспорта.

Индия вновь увеличивает закупки российской нефти. Неприятный сюрприз для Вашингтона. Но именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. Алексей Пушков, сенатор

Пушков: страны ЕС хотят сблизиться с США, вступив в коалицию против Ирана.

Фото: Telegram / Алексей ПУШКОВ