Сенатор России объяснил, почему европейские политики отреагировали соответствующим образом на убийство иранского руководства.

Страны Европейского союза и Великобритания угрожают вступить в международную коалицию против иранского руководства для того, чтобы сблизиться с вашингтонской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Таким образом парламентарий из верхней палаты отметил, что коллективный Запад сейчас считает наиболее действенным сценарием по смене правящего режима в Иране, как ранее это было в Ливии. Однако в Москве призывают трезво оценивать ситуацию, а не говорить о начале третьей мировой войны.

Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов. Алексей Пушков, сенатор

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Власти в Тель-Авиве заявили, что целю ударов является недопущение получения Тегераном собственного ядерного оружия. Лидер Белого дома объявил о намерении уничтожить иранский флот и местную оборонную промышленность, а также призвал граждан свергнуть режим.

