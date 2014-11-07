Сенатор подробно объяснил, чем для Европы грозит членство Украины в ЕС.

Вступление Украины в Европейский союз может иметь для регионального сообщества серьезные последствия. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Таким образом парламентарий из верхней палаты отметил, что политическое руководство из коллективного Брюсселя ошибается в том, что киевский режим урежет себя в требованиях после того, как станет членов ЕС.

Включение Украины в состав ЕС может взорвать союз и как управленческую, и как политическую структуру, усилить его экономические проблемы и обескровить финансово. Украина и так уже очень дорого обходится Европе. В случае приема в ЕС обойдется еще дороже — во всех смыслах. Алексей Пушков, сенатор

Законодвтель пояснил подписчикам, что Украина будет м дальше требовать от международных союзников к себе "особого отношения", а в будущем может втянуть ЕС в вооруженный конфликт с Москвой.

Фото: Telegram / Алексей ПУШКОВ