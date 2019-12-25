"Решительно уничтожить": Пушков сделал заявление о распаде ЕС

В Совете Федерации прокомментировали очередное решение ЕС по правам ребенка.

Причиной будущего распада Европейского союза станет его собственная внутренняя политика. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Таким образом парламентарий из верхней палаты отреагировал на решение стран-членов коллективного Брюсселя разрешить детям любого возраста свободно менять свою половую принадлежность.

ЕС решил окончательно и решительно уничтожить остатки нормальности, которые еще сохранились в Европе. <…> Выбор исключительно велик. В Германии, например, официально признаны 72 "гендера". ЕС сам сеет зерна своего будущего распада. Алексей Пушков, сенатор

Согласно предложениям от Европейской комиссии, выдвинутыми на текущей неделе, дети любого возраста смогут менять пол в региональном сообществе. При этом методы лечения, противоречащие принятому курсу ЕС, будут объявлены вне закона. Права граждан в этой сфере будут определяться влечением по гендерному признаку, а не половой принадлежностью.

Совфед одобрил закон о запрете треш-стримов.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Фото: Telegram / Алексей Пушков