Совфед одобрил закон о запрете треш-стримов

Алексей Пушков отметил, что пакет законопроектов стал ответом на запрос общества.

Верхнаяя палата парламента на пленарном заседании от 2 августа одобрила пакет законов, ужесточающих наказаний для организаторов и участников треш-стримов. Авторами инициативы выступили Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова, Алексей Пушков, Адександр Башкин. Теперь любые онлайн-платформы должны будут выявлять и самостоятельно удалять противоправный контент. Дополнительно онлайн-ресурсы, содержащие фотографии и видеоматериалы с изображением незаконных действий деяний, совершенных с жестокостью, как и размещение на сайтах последствий таких деяний, призывы к их совершению подпадут под запрет и блокировку.

Правки будут внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, а отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в социальных сетях. Административный штраф за распространение таких видео,роликов составит для граждан от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч, для юридических - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Законодательно политиками предусмотрена конфискация оборудования, использованного для изготовления подобных противоправных материалов.

Эти законы стали ответом на запрос общества — запрос, который состоит в том, что в интернет-пространстве, как собственно и в пространстве реальном, не хочется видеть вокруг себя помойку. Вот этот весь "треш" — мусор, нечистоты... Алексей Пушков, председатель комиссии СФ РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ

Теперь треш-стрим определяется в законе страны как информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

СФ одобрил введение нового режима высылки иностранцев.

Фото и видео: Совет Федерации