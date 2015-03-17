СФ одобрил введение нового режима высылки иностранцев

Законодатели рассказали о новых требованиях к мигрантам.

Верхнаяя палата парламента на пленарном заседании от 2 августа одобрила закон, который вводит миграционный режим высылки иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся в РФ или нарушивших закон. Документ дополнительно устанавливает некоторые ограничения в отношении мигрантов. В частности, речь идет об управлении транспортными средствами, открытии банковского счета, запрете на заключение брака и приобретение недвижимости.

Изменения вносятся в несколько законодательных актов. В частности, в документе "О правовом положении иностранных граждан в РФ" режим высылки теперь определяется как правовой режим, который применяется в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, которые находятся на российской территории без законных для этого оснований. Режим необходим для обеспечения их выезда из страны или приобретения законных оснований для пребывания. Он предусматривает в себе установление в отношении таких лиц ограничений отдельных прав и свобод, использование мер федерального государственного контроля.

Нововведения сокращают срок временного пребывания в России без визы мигрантов до 90 суток в течение года. В настоящее время иностранные граждане, прибывшие в Россию в порядке, не требующем получения визы, могут оставаться в стране 90 суток суммарно в течение каждого периода, продолжающегося 180 дней.

В СФ поддержали законы о наказании за участие в нежелательных организациях.

Фото и видео: Совет Федерации