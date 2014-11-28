В СФ поддержали законы о наказании за участие в нежелательных организациях

Политики приняли документ, вносящий поправки в закон об отношении с иностранными организациями.

Верхнаяя палата парламента на пленарном заседании от 2 августа добрила пакет документов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности любых иностранных и международных организаций, признанных на территории России нежелательными. Законодатели уточнили, что теперь таковыми могут быть признаны не только зарубежные неправительственные организации (НПО), но также и любые другие, в которых учредителями или членами являются государственные органы иностранного государства.

За участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию ее деятельности - до 6 лет лишения свободы. пост ТГ-канала "Вместе. РФ"

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Фото и видео: Совет Федерации