Совфед одобрил закон о праве приставов использовать оружие

Изменения в закон одобрены на заседании от 2 августа.

Верхнаяя палата парламента на пленарном заседании от 2 августа одобрила закон о праве судебных приставов и сотрудников принудительного исполнения использовать оружие и применять физическую силу в целях защиты судей и участников процесса от посягательств, представляющих опасность для жизни или здоровья. Дополнительно специальные средства могут применяться Тдля пресечения побега подозреваемого из‑под стражи, отражения нападения на судебную инстанцию и задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого преступления и пытающегося скрыться от правосудия.

До стрельбы на поражение оружие должно быть использовано для предупредительного выстрела. правки в законодательство

Авторы документа рассказали о том, что изменения не приведут к нарушению прав человека, потому что возможность применения огнестрельного оружия приставами строго регламентирована законодательством страны.

Совфед одобрил закон об обязательном участии РАН в экспертизе школьных учебников.

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