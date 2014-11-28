Совфед одобрил закон об обязательном участии РАН в экспертизе школьных учебников

Инициатива обсуждалась 24 апреля во время правительственного часа с главой РАН.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в верхней палата парламента закон, устанавливающий обязательное участие Российской академии наук (РАН) в экспертизе от министерства просвещения страны в сфере школьных учебников, а также разработанных в комплекте с ними материалов и пособий. Решение принято законодателями 2 августа. Авторами данной инициативы выступили Валентина Матвиенко, Константин Косачев, Лилия Гумерова, Екатерина Алтабаева и Людмила Скаковская.

Правки будут вноситься в законы "Об образовании в РФ" и "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Руководитель профильного комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова напомнила коллегам о том, что вопрос о необходимости законодательного закрепления участия РАН в экспертизе поднимался на заседании еще 24 апреля 2024 года в ходе правительственного часа с Геннадием Красниковым. Политик подчеркнула, что РАН проводила научную экспертизу учебников до 2019 года, а ученые страны проводили оценку соответствия содержания учебников современным научным представлениям с учетом уровня существующей образовательной программы.

РАН обладает специальными методиками проведения научной экспертизы, имеет специалистов высокой научной квалификации. От качества учебников зависит уровень образования в целом Лилия Гумерова, сенатор

Напомним, что нововведение вступит в законную силу спустя 10 дней после официального опубликования.

Матвиенко рассказала об ужесточении контроля за МФО.

Фото и видео: Совет Федерации