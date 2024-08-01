Матвиенко рассказала об ужесточении контроля за МФО

В СФ РФ рассказали о том, что работа возложена на профильный комитет.

Председатель верхней палаты российского парламента поручила профильному комитету палаты по бюджету рассмотреть возможность ужесточения контроля за деятельностью микрофинансовых организаций в стране. Соответствующей информацией с журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам проведенной весенней парламентской сессии 2024 года, поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик уточнила, что законодатели могут рассмотреть наказание за нелегальную работу МФО.

Мы условились, и я дала поручение комитету по бюджету и финансовым рынкам еще раз пересмотреть меры ужесточения контроля за их деятельностью, за правомерностью, за вот такими дикими случаями, которые появляются, и так далее. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко заявила, что никому не нравится высокая ключевая ставка.

Фото и видео: Совет Федерации