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Матвиенко рассказала об ужесточении контроля за МФО

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В СФ РФ рассказали о том, что работа возложена на профильный комитет.

Председатель верхней палаты российского парламента поручила профильному комитету палаты по бюджету рассмотреть возможность ужесточения контроля за деятельностью микрофинансовых организаций в стране. Соответствующей информацией с журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам проведенной весенней парламентской сессии 2024 года, поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик уточнила, что законодатели могут рассмотреть наказание за нелегальную работу МФО.

Мы условились, и я дала поручение комитету по бюджету и финансовым рынкам еще раз пересмотреть меры ужесточения контроля за их деятельностью, за правомерностью, за вот такими дикими случаями, которые появляются, и так далее.

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко заявила, что никому не нравится высокая ключевая ставка.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, займы, мфо, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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