Матвиенко заявила, что никому не нравится высокая ключевая ставка

В СФ РФ оценили решение, принятое Центробанком.

Высокий уровень ключевой ставки в России никому не нравится, однако финансовому регулятору страны важно обеспечить макроэкономическую стабильность и обуздать уровень инфляции. Соответствующей информацией с журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам проведенной весенней парламентской сессии 2024 года, поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Таким образом законодательница прокомментировала решение Центрального банка увеличить ставку с 16 до 18 процентов годовых.

Эта тема такая самая острая, она очень широко обсуждается в обществе, бизнесе, во всей среде. Конечно, никому не нравится высокая ставка. Но дело в том, что очень важно обеспечить макроэкономическую стабильность. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко предостерегла от избыточных ожиданий от результатов выборов в США.

Фото и видео: Совет Федерации