Матвиенко предостерегла от избыточных ожиданий от результатов выборов в США

В СФ РФ прокомментировали избирательный процесс в США.

Американская внешняя политика вне зависимости от результатов ноябрьских президентских выборов останется нацеленной на гегемонию, поэтому в этом вопросе избыточных ожиданий и иллюзий ни у кого из россиян быть не должно. Соответствующей информацией с журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам проведенной весенней парламентской сессии 2024 года, поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Поверьте - кого бы ни избрали, кто бы ни стал президентом - кардинально ничего не изменится, потому что попытка сохранять доминирование, попытка успешные сильные мощные страны - Россию, Китай и другие придушить, ослабить... Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко заявила о неготовности РФ оценить мирный план Трампа по Украине.

Фото и видео: Совет Федерации