Матвиенко заявила о неготовности РФ оценить мирный план Трампа по Украине

В СФ РФ напомнили об отсутствии конкретики.

Москва не готова давать оценку плану бывшего американского политического лидера Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине, не зная, в чем именно этот мирный план сейчас состоит. Соответствующей информацией с журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам проведенной весенней парламентской сессии 2024 года, поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Интерпретаторов, трактовщиков мыслей Трампа по поводу мирных переговоров по Украине уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта. В основном это бывшие приближенные. Мы не готовы на таких условиях давать оценку плану Трампа. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Политик заметила, что для начала законодателям страны хотелось бы услышать план из первых рук для того, чтобы оценить поступающие предложения.

Матвиенко: РФ "не поведется" на легковесные заявления о переговорах по Украине.

Фото и видео: Совет Федерации