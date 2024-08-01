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Матвиенко: РФ "не поведется" на легковесные заявления о переговорах по Украине

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В СФ РФ напомнили о стамбульских попытках договориться с Киевом.

Российская сторона больше "не поведется" на очередные легковесные заявления о мирных переговорах по урегулированию регионального конфликта на Украине, так как любые обсуждения с киевским режимом возможны только с учетом существующих реалий на земле и российских национальных интересов. Соответствующей информацией с журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам проведенной весенней парламентской сессии 2024 года, поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

Мы были готовы к стамбульским переговорам. <…> Они были уже практически запарафированы. Осталось только их затвердить, придать им официальный статус. Западные кураторы Украины запретили им это делать. Поэтому мы больше не будем верить вот этим легковесным заверениям - переговоры и так далее.

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Политик добавила, что на Украине такая мантра всеми официальными лицами повторяется, однако в Москве на нее "не ведутся".

Матвиенко призвала избегать радикализации миграционной темы.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, переговоры, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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