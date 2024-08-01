Матвиенко призвала избегать радикализации миграционной темы

В Совете Федерации работают над решением существующих вопросов.

В верхней палате парламента призвали избегать радикализации миграционной темы. Соответствующей информацией с журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам проведенной весенней парламентской сессии 2024 года, поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Законодатель подчеркнула, что вопрос совершенствования политики в сфере приезжих требует серьезной работы, которая уже ведется в Совете Федерации. Она призвала коллег решать проблемы спокойно.

Безусловно, нам есть над чем серьезно работать. Нужно совершенствовать миграционное законодательство, должна быть, я уже говорила об этом, четкая и внятная государственная политика и государственный контроль за этими процессами. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Сенатор пояснила прессе, что тема активно обсуждается как в СМИ, интернете, так и обществе "с некоторой экзальтацией". Валентина Матвиенко считает, что не следует масштабировать отдельные криминальные эпизоды, так как это для страны не будет полезно.

Матвиенко призвала не исключать создание федерального округа Донбасса и Новороссии.

Фото и видео: Совет Федерации