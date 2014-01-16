В совете Федерации призвали для начала успешно закончить СВО.

Вариант формирования в стране нового федерального округа Донбасса и Новороссии нельзя исключать, однако для властей и законодателей ключевой задачей сейчас является успешное завершение специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам проведенной весенней парламентской сессии 2024 года, поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик уточнила что никаких территориальных уступок киевскому режиму не будет, так как воссоединенные регионы, Луганская, Донецкая народные республики, Запорожская, Херсонская области теперь составная часть РФ, а этот факт закреплен в Конституции страны. Согласно основополагающему закону, запрещено какое-либо отторжение земли государства.

Такой вариант нельзя исключать, он возможен для более эффективного государственного управления, но, мне кажется, сейчас главная задача - добиться целей СВО. завершить успешно и дальше думать о следующих шагах. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко призвала разработать меры по регулированию рекламы с услугами по списанию долгов.

Фото и видео: Совет Федерации