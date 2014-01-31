Матвиенко призвала разработать меры по регулированию рекламы с услугами по списанию долгов

Спикер СФ РФ назвала причину необходимости отрегулировать рекламу в стране.

Валентина Матвиенко попросила коллег из верхней палаты российского парламента совместно с Центральным Банком России проработать законодательные меры по регулированию рекламы организаций, которые предлагают услуги клиентам с ложными обещаниями списания задолженности. Соответствующее заявление сделала председатель Совета Федерации, выступая на заседании Совета по развитию финансового рынка при палате регионов. Мероприятие посвящено роли финансовой системы в развитии экономики и повышении благосостояния населения. Сенатор пояснила, что для этого властям нужно отражать рассрочку в кредитной истории человека.

Уже есть целая отрасль так называемых раздолжнителей, которые за плату предлагают якобы списать долги. На деле же мошенники просто тянут с граждан деньги за информацию о существующих бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Законодатель пояснила коллегам, что данный вопрос касается установления специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями. Валентина Матвиенко уточнила, что эксперты подготовят предложения по решению проблемы.

Валентина Матвиенко считает важнейшей задачей не допустить рост закредитованности граждан.

Фото и видео: Совет Федерации