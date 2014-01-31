Валентина Матвиенко считает важнейшей задачей не допустить рост закредитованности граждан

В Совете Федерации призвали урегулировать механизм рассрочки.

Одна из важнейших задач для финансовой системы в стране — не допустить рост закредитованности граждан. Соответствующее заявление сделала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, выступая на заседании Совета по развитию финансового рынка при палате регионов. Мероприятие посвящено роли финансовой системы в развитии экономики и повышении благосостояния населения. Сенатор пояснила, что для этого властям нужно отражать рассрочку в кредитной истории человека. По ее словам, такое решение поможет обезопасить граждан от попадания в долговую яму. Законодатель объяснила, что в стране до сих пор не урегулирован такой распространенный механизм как рассрочка.

Это тот же кредит, просто в завуалированной форме, а зачастую он оказывается и дороже. Однако при оценке долговой нагрузки граждан рассрочка не учитывается. Надо чтобы рассрочка отражалась в кредитной истории. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко: Россия должна быть экономически сильной.

Фото и видео: Совет Федерации