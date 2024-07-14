Матвиенко: Россия должна быть экономически сильной

Россия должна быть экономически сильной. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
По ее словам, России необходимо иметь самую современную и оснащенную новым оружием армию. Матвиенко подчеркнула, что только в таких условиях можно вести диалог со странами Запада.
Только тогда мы можем жёстко вести с этими господами диалог и ставить их на место, что мы сейчас и делаем.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
Ранее Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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