Матвиенко: Россия должна быть экономически сильной

Она подчеркнула, что только в таких условиях можно вести диалог со странами Запада.

Россия должна быть экономически сильной. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

По ее словам, России необходимо иметь самую современную и оснащенную новым оружием армию. Матвиенко подчеркнула, что только в таких условиях можно вести диалог со странами Запада.

Только тогда мы можем жёстко вести с этими господами диалог и ставить их на место, что мы сейчас и делаем. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН