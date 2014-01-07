По его словам, альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По его словам, альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для России. Он подчеркнул, что НАТО не склонен к какой-то гибкости по основной обеспокоенности Москвы, связанной с вероятным членством Украины в организации. Песков отметил, что такие шаги Запада показывают отсутствие предпосылок для переговоров.

Ранее Песков заявил, что точки соприкосновения с США пока возможно находить.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН