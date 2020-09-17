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Песков: точки соприкосновения с США пока возможно находить

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По его словам, дипломатия давно бы умерла за ненадобностью, если бы такие вопросы невозможно было решить.

Точки соприкосновения с США пока возможно находить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В Кремле ответили на вопрос, возможно ли сейчас находить точки соприкосновения с Вашингтоном. Песков отметил, что дипломатия давно бы умерла за ненадобностью, если бы такие вопросы невозможно было решить.

Сейчас в основном работают военные и военные дипломаты.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал заявления Стармера по ракетам Storm Shadow безответственными.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: дмитрий песков, павел зарубин, пресс-секретарь президента россии, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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