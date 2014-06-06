Песков назвал заявления Стармера по ракетам Storm Shadow безответственными

По его словам, подобные высказывания являются шагом в сторону эскалации.

В Кремле считают заявления британского премьера Кира Стармера по ракетам Storm Shadow безответственными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва не видела заявление Стармера о праве Украины использовать поставляемые Британией ракеты Storm Shadow для ударов по России. Песков отметил, что подобные высказывания являются безответственным шагом в сторону эскалации и нагнетания напряженности.

Мы все это тщательно будем фиксировать и, разумеется, принимать соответствующие меры. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия и КНДР намерены развивать сотрудничество.

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