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Песков назвал заявления Стармера по ракетам Storm Shadow безответственными

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По его словам, подобные высказывания являются шагом в сторону эскалации.

В Кремле считают заявления британского премьера Кира Стармера по ракетам Storm Shadow безответственными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва не видела заявление Стармера о праве Украины использовать поставляемые Британией ракеты Storm Shadow для ударов по России. Песков отметил, что подобные высказывания являются безответственным шагом в сторону эскалации и нагнетания напряженности.

Мы все это тщательно будем фиксировать и, разумеется, принимать соответствующие меры.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия и КНДР намерены развивать сотрудничество.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: storm shadow, великобритания, дмитрий песков, кир стармер, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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