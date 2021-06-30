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Песков: Россия и КНДР намерены развивать сотрудничество

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Он напомнил, что по итогам недавнего визита Путина в Пхеньян были достигнуты определенные договоренности о сотрудничестве.

Россия и КНДР намерены развивать сотрудничество. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали новость о визите в Россию представителей Военного университета имени Ким Ир Сена. Песков отметил, что эта тема касается военного ведомства. Он также подчеркнул, что по итогам недавнего визита президента Владимира Путина в Пхеньян были достигнуты определенные договоренности о сотрудничестве.

Ранее Песков заявил о сотрудничестве России и Китая во всех областях.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: дмитрий песков, кндр, пресс-секретарь президента россии, сотрудничество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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