Песков заявил о сотрудничестве России и Китая во всех областях

По его словам, товарооборот Москвы и Китая составил более 20 млрд долларов.

Россия и Китай сотрудничают во всех областях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, товарооборот Москвы и Китая составил более 20 млрд долларов. Песков подчеркнул, что такой широкий объем не может не иметь проблем, однако стороны успешно решают их и продолжают диалог.

Мы работаем по линии очень многих рабочих групп, совместных комиссий. Эта работа будет продолжаться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что у Кремля нет ожиданий от визита премьера Венгрии в Киев.

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