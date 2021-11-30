Песков заявил о сотрудничестве России и Китая во всех областях

Россия и Китай сотрудничают во всех областях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, товарооборот Москвы и Китая составил более 20 млрд долларов. Песков подчеркнул, что такой широкий объем не может не иметь проблем, однако стороны успешно решают их и продолжают диалог.
Мы работаем по линии очень многих рабочих групп, совместных комиссий. Эта работа будет продолжаться.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что у Кремля нет ожиданий от визита премьера Венгрии в Киев.
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