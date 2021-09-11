Песков: у Кремля нет ожиданий от визита премьера Венгрии в Киев

Пресс-секретарь президента РФ назвал Орбана политиком, который "весьма жестко умеет отстаивать интересы своей страны".

У Кремля нет ожиданий от визита премьер-министра Венгрии Виктора в Киев. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в Евросоюзе, должна выполнять свои функции. Он также подчеркнул, что ситуацию с визитом Орбана в столицу Украины должны комментировать не в Кремле. Также пресс-секретарь российского лидера назвал премьер-министра Венгрии политиком, который "весьма жестко умеет отстаивать интересы своей страны".

Ранее Песков заявил, что визит премьер-министра Индии Моди находится в финальной стадии подготовки.

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