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Песков: у Кремля нет ожиданий от визита премьера Венгрии в Киев

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Пресс-секретарь президента РФ назвал Орбана политиком, который "весьма жестко умеет отстаивать интересы своей страны".

У Кремля нет ожиданий от визита премьер-министра Венгрии Виктора в Киев. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в Евросоюзе, должна выполнять свои функции. Он также подчеркнул, что ситуацию с визитом Орбана в столицу Украины должны комментировать не в Кремле. Также пресс-секретарь российского лидера назвал премьер-министра Венгрии политиком, который "весьма жестко умеет отстаивать интересы своей страны".

Ранее Песков заявил, что визит премьер-министра Индии Моди находится в финальной стадии подготовки.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: венгрия, виктор орбан, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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